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18.10.19 22:28

Росія хоче розширити заборонені для судноплавства райони біля Керченського моста

Міністерство транспорту Росії запропонувало розширити заборонені для судноплавства райони біля Керченського моста.

Росія хоче розширити заборонені для судноплавства райони біля Керченського моста

Проєкт наказу опубліковано на російському порталі проєктів нормативних правових актів, передає Цензор.НЕТ.

"Проєкт наказу розроблено з метою гарантування безпеки в зоні Кримського моста в акваторії Керченської протоки", - сказано в записці до документа.

У пояснювальній записці зазначено, що Росгвардія звернулася до Мінтрансу Росії з поданням установити заборонні для судноплавства райони в акваторії Керченської протоки. Питання було обговорено на нараді 7 жовтня 2019 року під керівництвом заступника міністра-керівника Росморрічфлоту Юрія Цвєткова з представниками МЗС Росії, Росгвардії, Міноборони та ФСБ Росії.

У записці зазначено, що на цій нараді було вирішено видати наказ "Про встановлення заборонених для плавання районів у зоні Кримського моста в акваторії Керченської протоки".

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У зонах, визначених наказом, заборонено плавання будь-яких плавзасобів, крім кораблів, катерів і суден Росгвардії, ВМФ Росії, російських органів безпеки, а також суден, що беруть участь в обслуговуванні Керченського моста.

Мінтранс наприкінці 2015 року видав наказ № 386 "Про встановлення заборонених для плавання районів у зоні будівництва транспортного переходу через Керченську протоку" з метою "гарантування безпеки" Керченського моста. Росгвардія пропонувала розширити цю зону.

У серпні – вересні зросла тривалість затримання під час заходу в Керченську протоку українських суден: під час входу в Азовське море у 2,4 раза, при виході з нього – у 3,2 раза порівняно з даними за липень.

Наприкінці листопада 2018 року тодішній керівник Міністерства інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що Росія фактично заблокувала українські порти Маріуполя й Бердянська на Азовському морі.

Дії Росії в Керченській протоці критикують у ряді європейських країн та США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці й закликали до стриманості та деескалації напруження.

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