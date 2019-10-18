"Лягушки", "Гвоздики", "Рапіра": вороже озброєння зафіксували за лініями відведення

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних сил.

У звіті СММ ОБСЄ, від 17 жовтня, оприлюднена інформація, що на непідконтрольній урядові України території зафіксовано озброєння, яке розміщене з порушенням ліній відведення. Зокрема, 15 жовтня, біля населеного пункту Бугаївка, що на Луганщині, безпілотний літальний апарат СММ зафіксував 6 буксируваних гаубиць Д-30 "Лягушка", 16 самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика" та 7 одиниць протитанкових гармат МТ-12 "Рапіра", - сказано в повідомленні.

"Спеціальна моніторингова Місія продовжує здійснювати моніторинг відведення озброєння, передбаченого Меморандумом, а також Комплексом заходів і Доповненням до нього", - додали в штабі.

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