Питання ціни на газ на переговорах з МВФ не стоїть, - глава НБУ Смолій

Про це глава Національного банку України Яків Смолій заявив в інтерв'ю "Голосу Америки", інформує Цензор.НЕТ.

"Питання ціни на газ не стоїть тому, що уряд затвердив свого часу постанову, якою регулюються тарифи. Також нинішня ситуація на світовому ринку досить сприятлива, ціни на газ знизилися, тому про підвищення ми поки не говоримо", - сказав Смолій.

Нагадаємо, 3 квітня Кабінет міністрів України дозволив "Нафтогазу" регулювати ціни на газ для населення відповідно до світових цін на газ.

В "Нафтогазі" розповіли, що з квітня ціна на газ для потреб населення знизилася на 32%.

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