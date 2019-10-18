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18.10.19 23:56

У Чернівецькій області затримали прикордонника, який одержав 500 євро хабаря за сприяння контрабанді сигарет до Румунії, - Держприкордонслужба. ФОТО

У Чернівецькій області на хабарі за сприяння контрабанді сигарет упіймався прикордонник.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

У Чернівецькій області затримали прикордонника, який одержав 500 євро хабаря за сприяння контрабанді сигарет до Румунії, - Держприкордонслужба 01

Вчора на ділянці відділу прикордонної служби "Красноїльськ", що в Чернівецькій області, під час заміни резервів і огляду особового складу офіцери підрозділу виявили в одного з інспекторів прикордонної служби кошти в розмірі 500 євро. Таким категоріям прикордонників у наряді забороняється мати при собі грошові кошти.

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Попередньо встановлено, що військовослужбовець отримав хабар за сприяння в переміщенні партії контрабандних сигарет через українсько-румунський кордон.

За фактом виявлення в інспектора валюти прикордонники поінформували органи прокуратури, дані внесено в ЄРДР. Військовослужбовцю інкримінують правопорушення за ч.1 ст. 368 КК, що передбачає відповідальність - від штрафу до 4 років позбавлення волі.

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