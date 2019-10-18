Рада підтримала законопроєкт про створення незалежного оператора ГТС

Цей законопроєкт необхідний для сертифікації нового незалежного оператора газотранспортної системи України і створення умов для укладення транзитного контракту з "Газпромом" за європейськими правилами. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Нам дуже важливо затвердити його в 1-му читанні, щоб наступного тижня їхати на переговори з росіянами з сильною позицією", - заявив перед голосуванням прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

За законопроєкт проголосувало 286 депутатів при необхідному мінімумі 226 голосів.

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Гончарук додав, що в цілому закон необхідно прийняти до 1 листопада, щоб за два місяці, які залишилися до кінця року, завершити сертифікацію незалежного оператора ГТС.

Як повідомлялося, черговий раунд тристоронніх газових консультацій Україна-РФ-ЄС призначено на 28 жовтня.

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