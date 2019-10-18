Відчувається циклічна схильність до пом'якшення позиції щодо РФ: треба перервати звикання до агресії, - Лінкявічюс

Таку думку глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс висловив в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Циклічна схильність до пом'якшення позиції (щодо порушника міжнародного права, - ред.) відчувається: мовляв, скільки можна цю конфронтацію проводити, треба якось більш гнучко підходити до справи... напевно, пора вже зробити висновок, що країна, яка здійснює агресію, щоразу саме на таку реакцію і націлюється. Що минає час, всі звикають до нової ситуації, починають сприймати її як даність. І тоді вже можна думати про якісь нові авантюри, готувати їх", - сказав Лінкявічюс.

Він наголошує, що за таких умов порушення міжнародного права, яке періодично повторюється, треба стабільно "виявляти спротив", і якщо у країн вільного світу "не буде вироблений імунітет до такої політики, подібні ексцеси, подібні проблеми повторюватимуться". При цьому, на думку Лінкявічюса, демократичні країни "мають вести себе послідовно". І в разі набуття "якихось обрисів загальної політики, повинні дотримуватися їх".

Глава зовнішньополітичного відомства Литви на конкретному прикладі нагадав про "циклічний контекст" питання. "Корисно пам'ятати, що до анексії Криму в 2014-му була анексія 20% території Грузії у 2008 році. Але тоді всі опустили руки і продовжили далі співпрацювати (з Росією, - ред.). Політику санкцій треба продовжувати, доки не настануть ті зміни, яких ми очікували, запроваджуючи їх", - резюмував Лінкявічюс.

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