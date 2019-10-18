Колишнього директора "Укртелефільму" підозрюють у заподіянні підприємству збитку на суму понад 68,72 млн грн

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Спеціалізована антикорупційна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

"У п'ятницю, 18 жовтня 2019 року, за участю прокурора #САП в ВАКС відбулося судове засідання у справі щодо колишнього керівника ДП "Укртелефільм" та інших осіб, які на підставі фальшивих документів продали майнові права на нерухомість державного підприємства, заподіявши понад 68,72 млн гривень збитків. На засіданні прокурор САП виголосив вступну промову і зачитав обвинувальний висновок", - сказано в повідомленні.

Колегія суддів задовольнила клопотання сторони захисту і відмовилася відкласти подальший розгляд справи. Адвокатам потрібен час для підготовки вступної промови про встановлення порядку вивчення доказів.

"Наступні засідання відбудуться о 14:30 - 20 листопада 2019 і о 10:00 - 25 і 26 листопада 2019", - додали в САП.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, за версією обвинувачення в грудні 2017 року керівництво "Укртелефільму" на підставі фальшивих документів без дозволу Державного комітету телебачення і радіомовлення України продало приватній особі майнові права на 24 квартири, 36 паркомісць і комерційну нерухомість площею майже 1000 м² в ЖК "Лазурний блюз", що належать держпідприємству.

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