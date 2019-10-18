З Зеленським у США я не зустрічався, але хотів, - бізнесмен Сем Кислін

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на прес-конференції в п'ятницю в Києві.

"З Зеленським я особисто не зустрічався. Я хотів би зустрітися, але він був зайнятий дуже, і кожна хвилина у нього була розписана. Я з ним не зустрічався", - сказав він.

Нагадаємо, видання "The Insider" усвоєму розслідуванні заявило, що 25 вересня, під час свого візиту в США президент України Володимир Зеленський зустрічався з американським бізнесменом українського походження Семом Кисліним, фірма якого причетна до відмивання грошей соратниками президента-втікача Януковича.

Пізніше Офіс президента спростував цю інформацію, назвавши її фейком.

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