Капітана катера "Іволга", який вбив 22 людини, засуджено до 9 років в'язниці, але вийде раніше за "законом Савченко". ФОТО

Сьогодні суддя Олександр Деркачов засудив його до 9 років позбавлення волі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Думскую".

Також суд задовольнив цивільні позови потерпілих на суму понад 2 млн гривень.

Зазначимо, що Книшов може вийти на свободу вже наступного року: до нього застосували норми так званого "закону Савченко" (діє щодо громадян, які потрапили під слідство до 21 червня 2017 року) і зарахували термін перебування в СІЗО з розрахунку день в ізоляторі за два в колонії. Капітан пробув під вартою 4 роки.

Нагадаємо, Олександр Книшов був капітаном маломірного судна "Іволга", яке використовувалося для морських прогулянок і рибного лову. Катер затонув 17 жовтня 2015 року в районі Затоки на відстані 350-400 метрів від берега. Внаслідок аварії загинуло 22 особи, ще 21 пасажиру вдалося врятуватися.

Як зазначається у вироку суду, Книшов прийняв на борт судна втричі більше пасажирів, ніж передбачено його пасажиромісткістю, вийшов у море, не маючи на те дозволу, не оформивши суднову роль, без проведення інструктажу з правил безпеки, ігноруючи штормове попередження. Коли почався шторм, він вирішив повернутися і перевищив допустиму швидкість судна, що в штормових умовах призвело до некерованості "Іволги", яка перекинулася через правий борт.

Судно підняли на поверхню води 19 жовтня 2015 року. Зараз воно перебуває під арештом на території Чорноморського морського порту.

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