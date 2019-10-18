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18.10.19 19:57

МЗС України направив РФ ноту протесту через черговий російський "гумконвой" на окупованому Донбасі, - Зеленко

Міністерство закордонних справ України направило Росії ноту протесту в зв'язку з черговим "гуманітарним конвоєм", відправленим на окуповану частину Донбасу.

МЗС України направив РФ ноту протесту через черговий російський "гумконвой" на окупованому Донбасі, - Зеленко

Про це в Твіттер повідомила речниця МЗС Катерина Зеленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Направили РФ ноту протесту у зв'язку з черговим 87-им псевдо "гуманітарним" конвоєм, який був незаконно перекинутий на тимчасово окупований Донбас. Засуджуємо порушення Кремлем мінських домовленостей і закликаємо дотримуватися взятих на себе зобов'язань", - написала Зеленко.

Нагадуємо, 17 жовтня через пункти пропуску "Матвєєв Курган" і "Донецьк" на територію України з Росії в'їхала колона вантажівок так званого гуманітарного конвою.

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МЗС України направив РФ ноту протесту через черговий російський гумконвой на окупованому Донбасі, - Зеленко 01

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