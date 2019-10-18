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18.10.19 20:41

Труба звільнив Моргуна з посади штатного радника глави ДБР

Глава ДБР Роман Труба звільнив з посади свого радника колишнього співробітника ДФС Олександра Моргуна.

Труба звільнив Моргуна з посади штатного радника глави ДБР

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише блогер Ростислав Мазуренко.

Блогер зазначив: "15 жовтня голова Державного бюро розслідувань Роман Труба звільнив з посади свого штатного радника Олександра Моргуна".

У наказі про звільнення Моргуна зазначається: "звільнити Моргуна Олександра Андрійовича з посади радника глави Державного бюро розслідувань за угодою сторін".

За словами блогера, Моргун був "багато років пов'язаний з митницею" на своїй посаді і "виявляв особливий інтерес до контрабанди".

Також за твердженням Мазуренка, НАБУ продовжує кримінальне провадження щодо Олександра Моргуна.

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