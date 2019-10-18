Місія МВФ повернеться в Україну через кілька тижнів

Про це повідомив на прес-конференції у Вашингтоні директор Європейського департаменту МВФ Пол Томсен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми маємо намір послати місію за кілька тижнів, щоб продовжити обговорення деталей деяких із цих реформ, про які я згадував", - сказав він. При цьому Томсен виділив земельну та антикорупційну реформи, а також зниження монополізму в економіці.

Відповідаючи на запитання про позицію МВФ щодо того, що відбувається навколо націоналізованого ПриватБанку, Томсен наголосив на критичній важливості держави докладати зусиль для мінімізації втрат коштів платників податків, витрачених на вирішення ситуації з проблемними банками.

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Представник фонду також повідомив, що наразі рано говорити про суму можливої майбутньої програми.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду працювала в Києві 12-26 вересня. За результатами візиту в Україну керівник місії Рон ван Роден заявив, що МВФ обговорюватиме нову програму співпраці з Україною впродовж найближчих тижнів.

Зараз делегація Міністерства фінансів на чолі з міністром Оксаною Маркаровою перебуває у Вашингтоні на переговорах з міжнародними фінансовими організаціями.

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