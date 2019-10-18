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18.10.19 21:14

Подання на Дубневича перебувають на етапі реєстрації в Раді, - Рябошапка

Подання на притягнення до відповідальності, затримання й арешт народного депутата IX скликання Ярослава Дубневича перебувають на етапі реєстрації у Верховній Раді.

Подання на Дубневича перебувають на етапі реєстрації в Раді, - Рябошапка

Про це журналістам повідомив генпрокурор України Руслан Рябошапка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Подання на етапі реєстрації. Вчора воно було направлено в парламент... Подання має бути розписано на відповідні комітети", - сказав генпрокурор.

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За його словами, подань на Дубневича три - на видачу дозволу на притягнення до відповідальності, на затримання і на взяття його під варту.

Як повідомлялося, 17 жовтня генпрокурор Рябошапка направив до Верховної Ради подання про видачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Дубневича.

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