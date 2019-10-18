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18.10.19 19:47

Ворог від початку доби 18 жовтня 12 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Ворог від початку доби 18 жовтня 12 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 5 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" здійснив 7 обстрілів по наших позиціях:

Упродовж цієї доби внаслідок обстрілів втрат серед особового складу Об'єднаних сил не було".

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