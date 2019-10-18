Ворог від початку доби 18 жовтня 12 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 5 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

двічі неподалік Авдіївки - з мінометів калібру 82 мм, станкових і ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

двічі поблизу Водяного - з озброєння БМП-1, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

біля Талаківки - з крупнокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" здійснив 7 обстрілів по наших позиціях:

неподалік Золотого - з автоматичних гранатометів і крупнокаліберних кулеметів;

двічі в районі Луганського - з гранатометів різних систем;

двічі поблизу Новолуганського - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

поблизу Новотошківського - зі стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно, і гранатометів різних систем;

біля Троїцького - з крупнокаліберних кулеметів.

Упродовж цієї доби внаслідок обстрілів втрат серед особового складу Об'єднаних сил не було".

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