Це можна охарактеризувати одним словом - свавілля, - адвокат Федур про обрання запобіжного заходу Пашинському

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Федур зазначив: "Свавілля (необмежена влада, відсутність законності, справедливості). Саме так сьогодні (по гарячих слідах) я можу охарактеризувати ситуацію з обранням міри запобіжного заходу Сергію Пашинському!

Питання не в тому, що Пашинський комусь не подобається, чи навпаки. Та і проблема власне вже не в ньому. Біда в іншому. Народ і влада живуть в Україні в різних паралельних світах.

У кожного президента України, починаючи з Кучми, була своя сакральна жертва. На прикладі якої демонструвалась людям "всесильність керманича" і покірність "Суду".

У нинішньої Надії Нації такою сакральною жертвою став Пашинський. Очевидно, що колись його справа розвалиться і він вийде на волю, як повиходили інші.

Біда в тім, що Україна так і не стала на шлях демократичного, цивілізованого розвитку. І за нинішньої влади вже і не стане.

Я не знаю скільки часу Господь відвів тут панувати нинішнім, але закінчать вони сумно.

Що стосується Суду (його реформи), то я вже схиляюсь до думки, що в українців залишається тільки один шлях — досвід Італії кінця 70-х минулого століття.

Без Суду (місця цивілізованого вирішення спору) немає Держави, і народ не може жити на такій території.

В сучасній Україні були Майдани.

То, очевидно, на мою думку, попереду революції і громадянська війна, розпад і деградація. Цей сценарій є очевидним.

Уникнути його ми можемо лише через прихід до влади справжньої національної еліти. Державу спасе меншість. Більшість ще ніколи не була права".

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Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і завдав йому удару пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, здійснивши попереджувальний постріл у повітря, коли це не подіяло, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.

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Водночас, другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.

Постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях Сергія Пашинського і В'ячеслава Хімікуса складу кримінальних правопорушень було прийнято Генпрокуратурою 26 липня 2017 року.

7 жовтня Пашинського заарештували на два місяці без можливості застави.

На нинішньому засіданні судді Апеляційного суду Києва залишили без змін рішення Печерського суду щодо Пашинського.