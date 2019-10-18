Попереднє керівництво ГПУ закрило справи, за якими в Латвії було заарештовано $30 млн українських чиновників, - Рябошапка

"Наші активи за кордоном. Цього тижня президент говорив, що завдяки співпраці з компетентними органами Латвії є можливість повернути в Україну $30 млн, які були заарештовані судом у Латвії. Це кошти наших колишніх високопоставлених чиновників, і ми могли б їх втратити, оскільки перед призначенням на посаду ці кримінальні провадження було закрито", - сказав Рябошапка на Комітеті Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності в п'ятницю ввечері в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Рябошапка заявив, що кримінальні провадження, в рамках яких конфіскували виведені активи, було закрито. Генпрокурор зазначив: "Колега з уряду, керівник силового міністерства сказав мені про це, оскільки ми цього і не знали. Тому ми дуже швидко ці провадження знайшли, відновили, нині їх розслідують, вони в одних руках, консолідовані, і є процесуальний результат".

У коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" екс-заступник генпрокурора України Євген Єнін сказав, що ця інформація Рябошапки не відповідає дійсності. За словами Єніна, судові рішення про арешт були ухвалені вже давно, але вони не виконуються.

Як повідомлялося, 15 жовтня 2019 року прес-служба Генпрокуратури України повідомила, що суд у Латвії визнав злочинним походження коштів на суму понад $30 млн, які пов'язують із колишніми українськими чиновниками, і ухвалив рішення про їх конфіскацію.

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"Зазначені кошти на початку 2015 року було заарештовано в рамках запиту Генеральної прокуратури України про надання правової допомоги. Питання повернення злочинних активів в Україну вирішуватиметься на міжурядовому рівні", - уточнюється в повідомленні.

Представник Генеральної прокуратури Латвії Лаура Маєвська повідомила агентству BNS, що судова колегія кримінальних справ Ризького окружного суду 14 жовтня скасувала рішення суду Відземського передмістя Риги і визнала незаконно нажитими заарештовані грошові кошти в розмірі EUR29 млн.

Ці кошти перебувають наразі на рахунку нерезидента в Regionala investiciju banka. Їх вирішено перерахувати до держбюджету.

Кримінальний процес було розпочато 25 жовтня 2016 року за підозрою в легалізації незаконно нажитих коштів у великому розмірі через рахунки декількох нерезидентів, відкриті в зазначеному банку. У справі триває досудове розслідування, яке веде управління з питань боротьби з економічними злочинами Держполіції.

Прем'єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш повідомив журналістам, що ці EUR29 млн коаліція може розподілити на пріоритетні заходи. "Це несподівано хороша новина ввечері в понеділок", - сказав прем'єр. За його словами, якщо ці гроші будуть доступні, робота уряду і коаліції спроститься, тому що є сфери, в яких знадобилося б більше фінансування.