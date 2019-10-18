Яценко домігся того, що його прокладки як і раніше будуть задіяні в схемі ФДМУ, - журналіст Ніколов

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив журналіст програми "Наші гроші" Юрій Ніколов, інформує Цензор.НЕТ. "Антоша Яценко зробив "Слуг народу" щодо "прокладок" у схемі ФДМУ", - написав він.

За даними Ніколова, дискусія розгорнулася на засіданні фінансового комітету Верховної Ради. Депутати обговорювали законопроєкт 2047-2.

"Їм пропонувалося з 1 січня ліквідувати Антошині майданчики і з 1 квітня запустити нові правила: громадянин сам без всяких майданчиків звертався в державний оцінний модуль щодо ціни своєї квартири, модуль би відповідав громадянину, "у вашому районі така квартира коштує 100 тисяч доларів", якщо б громадянинові така оцінка не сподобалася - він звертався б уже до живого оцінювача за людською оцінкою, і якщо б і ця оцінка знову не сподобалася громадянину - міг запросити рецензію в ФДМУ", - пояснив Ніколов.

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""За" цей проєкт в різних місцях топили Гетманцев, Железняк, Фролов, Мотовиловець, Підласий. Здавалося б, зоряний склад. Але тут підняли свій голос противники Южаніна, Палиця, Дубинський, Ковальов, та й позиція Качура відома. Вони таки взяли лохів у заручники міфами про "Прозорро"", - написав журналіст.

У результаті комітет не підтримав внесення законопроєкту до порядку денного парламенту.

"Голий результат кристального ідіотизму такий - Антошине шобло продовжує рубати по 1 мільйону (!) гривень на добу з монопольних майданчиків за доступ до державної бази оцінок ФДМУ. А ці тупорилі дегенерати, нездатні розрізнити корупційну схему щойно в ній з'являється тінь Коломойського, забезпечують прекрасний новинний фон для Зеленського. Адже це саме у президента більшість у парламенті, і воно не здатне прийняти закон товщиною в півтори сторінки про ліквідацію надзвичайно простої, нахабної і всім відомої корупційної монополії", - підсумував Ніколов.