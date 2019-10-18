Верховний суд залишив у силі рішення про стягнення з держбюджету 60 тис. грн за незаконний обшук в офісі адвоката

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє адвокатська компанія СЕНС Україна.

У повідомленні зазначається: "2 лютого 2017 року у приміщенні нашої компанії, яке, зокрема, є робочим місцем декількох адвокатів, працівники ДФС під процесуальним керівництвом прокуратури провели обшук з порушенням процесуального порядку, передбаченого статтею 23 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

Під час обшуку вони посилались на те, що отримали відповідний дозвіл суду, що не знали заздалегідь про те, що приміщення є робочим місцем адвоката, на відсутність таблички, тощо. Натомість, коли адвокат прибув в свій робочий кабінет і зробив відповідну заяву, обшук не був припинений. Як у подальшому встановили суди при проведенні обшуку та вже після його завершення у слідчого та прокурора в даному кримінальному провадженні було достатньо доказів того, що майно було вилучено у адвоката з порушенням прав та гарантій адвокатської діяльності, однак дій щодо поновлення цих прав з метою мінімізації негативних наслідків від їх порушення здійснено не було.



Вилучене під час обшуку майно було повернуто в повному обсязі на підставі ухвали Апеляційного суду Харківської області від 10.04.2017 у справі № 640/13115/16-к.

Партнер компанії, адвокат Круговий Д.С., звернувся з позовом до Державної казначейської служби України, прокуратури Харківської області, Головного управління ДФС України у Харківській області про відшкодування моральної шкоди 170000 грн, завданої протиправними діями органів слідства. При цьому обсяг справедливої сатисфакції він обгрунтував рішеннями ЄСПЛ в подібних справах. Суд першої інстанції задовольнив позов в сумі 8000 грн, апеляційний суд збільшив розмір відшкодування до 60000 грн.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду від 9 жовтня 2019 року залишено без змін постанову Харківського апеляційного суду від 16 квітня 2019 року. У своєму рішенні Верховний Суд відзначив цю справу як таку, що становить значний суспільний інтерес".