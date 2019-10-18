Зеленський затвердив структуру апарату РНБО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в указі №764/2019 від 18 жовтня, оприлюдненому на сайті глави держави.

Президент постановив затвердити таку структуру апарату РНБО:

секретар

перші заступники секретаря

заступники секретаря

керівник апарату

перший заступник керівника апарату

заступники керівника апарату

Служба секретаря

Служба з питань зовнішньої безпеки

Служба з питань інформаційної безпеки та кібербезпеки

Служба з питань державної та громадської безпеки

Служба з питань воєнної безпеки

Служба з питань мобілізації та територіальної оборони

Служба з питань військово-технічного співробітництва та оборонно- промислового комплексу

Служба забезпечення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері національної безпеки

Служба з питань економічної безпеки

Служба з питань соціальної та гуманітарної безпеки

Служба з питань безпеки критичної інфраструктури

Служба з питань зовнішньополітичної безпеки та міжнародного співробітництва

Служба з питань фінансового забезпечення виконання заходів у сфері національної безпеки і оборони

Служба Головного ситуаційного центру

Служба організаційного забезпечення

Служба з питань стратегічного планування та аналізу

Служба забезпечення доступу до публічної інформації та зв’язків із засобами масової інформації

Служба з правових питань

Фінансова служба

Служба управління персоналом

Служба режимно-секретної роботи

Служба координаційної та адміністративної роботи.

Крім того, президент доручив секретарю РНБО забезпечити приведення штатного розкладу апарату РНБО у відповідність з указом.