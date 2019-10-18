Зеленський затвердив структуру апарату РНБО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в указі №764/2019 від 18 жовтня, оприлюдненому на сайті глави держави.
Президент постановив затвердити таку структуру апарату РНБО:
- секретар
- перші заступники секретаря
- заступники секретаря
- керівник апарату
- перший заступник керівника апарату
- заступники керівника апарату
- Служба секретаря
- Служба з питань зовнішньої безпеки
- Служба з питань інформаційної безпеки та кібербезпеки
- Служба з питань державної та громадської безпеки
- Служба з питань воєнної безпеки
- Служба з питань мобілізації та територіальної оборони
- Служба з питань військово-технічного співробітництва та оборонно- промислового комплексу
- Служба забезпечення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері національної безпеки
- Служба з питань економічної безпеки
- Служба з питань соціальної та гуманітарної безпеки
- Служба з питань безпеки критичної інфраструктури
- Служба з питань зовнішньополітичної безпеки та міжнародного співробітництва
- Служба з питань фінансового забезпечення виконання заходів у сфері національної безпеки і оборони
- Служба Головного ситуаційного центру
- Служба організаційного забезпечення
- Служба з питань стратегічного планування та аналізу
- Служба забезпечення доступу до публічної інформації та зв’язків із засобами масової інформації
- Служба з правових питань
- Фінансова служба
- Служба управління персоналом
- Служба режимно-секретної роботи
- Служба координаційної та адміністративної роботи.
Крім того, президент доручив секретарю РНБО забезпечити приведення штатного розкладу апарату РНБО у відповідність з указом.