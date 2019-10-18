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18.10.19 23:35

Зеленський затвердив структуру апарату РНБО

Президент Володимир Зеленський затвердив структуру апарату Ради національної безпеки та оборони України

Зеленський затвердив структуру апарату РНБО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в указі №764/2019 від 18 жовтня, оприлюдненому на сайті глави держави.

Президент постановив затвердити таку структуру апарату РНБО:

Крім того, президент доручив секретарю РНБО забезпечити приведення штатного розкладу апарату РНБО у відповідність з указом.

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