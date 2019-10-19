Головне наше завдання, щоб після реформи в ГПУ, ніхто не міг сказати, що прокурори хабарники, - Чумак

Про це заявив заступник генерального прокурора Віктор Чумак в ефірі передачі ""Свобода Слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"У Генеральній прокуратурі зараз йдуть дуже серйозні процеси. Процеси переатестації. До нас доходять чутки, що хтось говорить, що вже домовився, що займатиме в ГПУ якусь посаду, хтось домовився, що він пройде тестування. Але це все брехня і безпідставні чутки.

Тестування, яке для першої групи прокурорів відбудеться 24-25 жовтня, пройде в автоматичному режимі. У виставковому центрі на Броварському проспекті будуть обладнані робочі місця, з комп'ютерами та захищеним сервером. Здають прокурори тести - тут же буде відповідь і вона відразу стає публічною. І ніхто нічого не підробляє, ніхто ні з ким не домовляється. З машиною домовиться неможливо. Тести здають всі і це називається очищення", - розповів Чумак.

Головним завданням реформи органів прокуратури заступник генпрокурора вважає відродження довіри до правоохоронної системи.

"Головне наше завдання в цій реформі - щоб про 10-11 тисяч прокурорів, які будуть після цієї реформи, жодна людина не могла сказати, що прокурори хабарники. Наше головне завдання - відродити довіру до прокуратури, тому що це стрижень кримінальної юстиції. Як буде працювати прокуратура - так буде працювати поліція, так буде працювати ДБР, так працюватиме СБУ", - заявив Чумак.

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