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19.10.19 08:39

Коломойський передав Цензор.НЕТ скрини зі свого телефону і заперечує погрози Бродському і Дубинському. ФОТОрепортаж

Ігор Коломойський виклав Цензор.НЕТ своє бачення ситуації в зв'язку зі скандалом, що виник після матчу баскетбольних клубів "Дніпро" і "Прометей".

Після публікації на Цензор.НЕТ та інших ресурсах новини про ситуацію, що виникла після матчу між баскетбольними клубами "Дніпро" і "Прометей" Ігор Коломойський переслав до редакції скрини листування з главою ФБУ Михайлом Бродським і президентом клубу "Прометей" Володимиром Дубинським.

Зазначимо, що матч завершився з рахунком 67-60 на користь команди "Прометей", після чого Ігор Коломойський висловив свою позицію главі Федерації баскетболу України Михайлу Бродському.

Перші три скрини - листування Ігоря Коломойського з главою ФБУ Михайлом Бродським.

В цьому листуванні ім'я "Валера" - це згадка про Валерія Кондратьєва, президента БК "Дніпро".

Далі Коломойський і Бродський обмінюються роликами про хід поєдинку. Бродський наполягає на тому, що суддівство було об'єктивним.

Наступні два скрини - це листування Ігоря Коломойського і президента БК "Прометей" Володимира Дубинського.

На останньому скрині - список українських баскетбольних суддів - червоним підкреслені ті, які судили цей матч.

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Коломойський передав Цензор.НЕТ скрини зі свого телефону і заперечує погрози Бродському і Дубинському 01
Коломойський передав Цензор.НЕТ скрини зі свого телефону і заперечує погрози Бродському і Дубинському 02
Коломойський передав Цензор.НЕТ скрини зі свого телефону і заперечує погрози Бродському і Дубинському 03


Коломойський передав Цензор.НЕТ скрини зі свого телефону і заперечує погрози Бродському і Дубинському 04
Коломойський передав Цензор.НЕТ скрини зі свого телефону і заперечує погрози Бродському і Дубинському 05
Коломойський передав Цензор.НЕТ скрини зі свого телефону і заперечує погрози Бродському і Дубинському 06

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