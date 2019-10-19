Ворог за добу 21 раз порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у фейсбуці.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, стрілецької зброї та гранатометів різних систем.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 11 обстрілів:

чотири рази біля Водяного на Приазов'ї – з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Новотроїцького – з автоматичних гранатометів;

біля Талаківки – з великокаліберних кулеметів;

двічі неподалік Авдіївки – з мінометів калібру 82 мм, стрілецької зброї та гранатометів різних систем;

у районі Березового та Красногорівки – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

біля Павлополя – зі стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закликаємо Росію припинити розпалювання конфлікту на Донбасі, - заява ЄС в ОБСЄ

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 10 обстрілів:

двічі біля Новолуганського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

тричі неподалік Луганського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

два рази поблизу Золотого-4 – з протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

у районі Кримського – з великокаліберних кулеметів та озброєння БМП-1;

неподалік Новотошківського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

біля Троїцького – з великокаліберних кулеметів.

За минулу добу внаслідок обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закликаємо Росію припинити розпалювання конфлікту на Донбасі, - заява ЄС в ОБСЄ

Від початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню.

Усі обстріли противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ:

тричі поблизу Золотого – з мінометів калібру 120 та 82 мм, великокаліберних кулеметів, іншої стрілецької зброї та гранатометів різних систем;

у районі Зайцевого – з ручних протитанкових та автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.

Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.



