Ми не здаємо і не будемо здавати позиції, - заступник командуючого штабом ОС Бондар про розведення сил

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Нині Вже" на "Громадському"

"Ми не здаємо і не будемо здавати позиції. Те, що зараз виконується і те, що пропонується здійснити в майбутньому, є певними кроками до реального припинення бойових дій. 5 років — це термін, який достатньо показав, що потрібно використовувати інші складові для припинення бойових дій", — зазначив Бондар.

За його словами, успіх розведення військ у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському не буде вирішальним кроком для подальшого розв'язання конфлікту, а лише кроком, який дозволить рухатися далі.

"Поки що розведення сил і засобів відбулося тільки у Станиці Луганській. Але позиції, які обладнуються біля Золотого й Петрівського, у плані фортифікаційного обладнання краще підготовлені", — додав Бондар.

За його словами, розведення військ не сприймається військовими як капітуляція.

Нагадаємо, 18 жовтня найманці РФ відкривали вогонь по околицях Золотого Луганської області, який є ділянкою розведення сил і засобів.

Згідно з досягнутими на переговорах в Мінську домовленостями, розведення сил в районі Золотого і Петрівського мало розпочатися в понеділок, 7 жовтня.

Основна умова початку процесу розведення - дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом 7 днів, що повинна підтвердити СММ ОБСЄ.

Також дивіться: РФ наполягає на відкритті КПВВ у Щасті, що не передбачено жодними домовленостями, - заступник глави МЗС Боднар. ВIДЕО