ГПУ перевіряє рух активів у 6 "проблемних" банках, - Рябошапка

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив генпрокурор Руслан Рябошапка на засіданні комітету Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

"Напрямок просування активів із банків, які були розграбовані, кошти виведені. У нашій роботі зараз щонайменше 6 таких банків і ми працюємо в тому напрямку, щоб ці кошти повернути державі, які незаконно було виведено з цих банків", - сказав Рябошапка.

Він зазначив: "Кілька фігурантів, які є колишніми бенефіціарами цих банків, повідомлені про підозру і зараз ми дуже близькі до процесуального результату щодо бенефіціару ще одного великого комерційного банку, не хотів би називати імена".

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