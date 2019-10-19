Ціна на газ для України була б на 20% нижчою, якби "Газпром" працював за європейськими правилами, - Вітренко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі "Фейсбук" повідомив виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко.

Вітренко прокоментував слова глави "Газпрому" Олексія Міллера, який під час зустрічі з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим 18 жовтня заявив, що ціна для кінцевих споживачів в Україні при прямих поставках газу з Росії може бути нижчою на 20%.

"Для цього необхідно, щоб Газпром у відповідності до євпропейських правил не зловживав своїм домінуючим становищем на європейському ринку.

Зокрема щоб Газпром не відмовляв європейським компаніям перенести точки передачі газу на кордон Україна-РФ.

І щоб Газпром пропонував свопи іншим газовидобувним компаніям в РФ, забираючи у них газ всередині РФ і повертаючи його на кордоні Україна-РФ, чином виконуючи передбачену законодавством РФ функцію єдиного експортного каналу.

І щоб Газпром перестав фактично блокувати експорт газу із Середньої Азії в Україну та у Європейський Союз.

Ми за те, щоб Газпром здійснював транзит газу через Україну за європейськими правилами.

Логічно, щоб стосовно поставок газу Газпром теж діяв у відповідності у європейських правил", - підсумував Вітренко.

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