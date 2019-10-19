Бродський передав Цензор.НЕТ скрини листування з Коломойським: "Я і Зеленського не боюся. Людей образити не дам. Стеж за своїми словами". ФОТО

Після публікації на Цензор.НЕТ та інших ресурсах новини про ситуацію, що виникла після матчу між баскетбольними клубами "Дніпро" і "Прометей", в якій були оприлюднені факти погроз з боку Коломойського під час гри між командами "Прометей" і "Дніпро" глава ФБУ, бізнесмен Михайло Бродський переслав до редакції скрини листування з Ігорем Коломойським.

Глава ФБУ Бродський в коментарі Цензор.НЕТ заявив, що не боїться Коломойського і не дозволить йому нав'язати свої правила гри в баскетбол.

"Дехто не зрозумів, що Україна це, звичайно, не Ізраїль, і не Швейцарія, але вже і не Гондурас. Ніяка влада нас не поверне в 90-ті. Свого часу я виступив проти міністра МВС Кравченка, щоб зупинити беззаконня. І я не дозволю зараз Коломойському нав'язати в Україні свої правила гри в баскетболі. І не тільки в баскетболі. І так, я не боюся ні його самого, ні його зв'язків", - підкреслив Бродський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Федерації баскетболу України розглядається конфліктна ситуація після того, як були оприлюдні факти погроз з боку Коломойського під час гри між командами "Прометей" і "Дніпро".

У документі Федерації баскетболу, який є в розпорядженні Цензор.НЕТ, відзначається, що глава ФБУ Михайло Бродський заявив про порушення принципів чесної гри з боку БК "Дніпро".

За його інформацією під час і після зустрічі БК "Дніпро" і БК "Прометей" на номер Бродського в Whats app від Ігоря Коломойського почали надходити погрози на адресу суддів матчу і президента БК "Прометей" В.Дубинского, в яких він висловлював незадоволення результатами матчу і необхідність покарання суддів.

Зазначимо, що матч завершився з рахунком 67-60 на користь команди "Прометей"

Пізніше Ігор Коломойський переслав до редакції скрини листування з главою ФБУ Михайлом Бродським і президентом клубу "Прометей" Володимиром Дубинським. Сам Коломойський загрози Бродському і Дубинському заперечує.





"Калина" - це кафе, яке належить Бродському. Коломойський приїжджав туди 17-го числа.





