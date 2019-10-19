Двом поліцейським повідомлено про підозру у тортурах на Київщині, - Труба

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в своєму Telegram повідомив директор ДБР Роман Труба.
"Чоловік на зупинці громадського транспорту почав словесну суперечку правоохоронцями. У відповідь вони застосували сльозогінний газ і почали бити людину прикладом автомата", - йдеться в повідомленні.
За словами директора ДБР, поліцейські надягли на потерпілого кайданки, вивезли його на безлюдну місцевість Васильківського району Київщини, де продовжили жорстоко бити.
"Дійшло до того, що горе-поліцейські закрили людину в багажнику, вдаривши прикладом згаданого автомата по голові. Тривали всі ці знущання близько чотирьох годин", - зазначив директор ДБР.
Родичі чоловіка його розшукували і, сподіваючись на допомогу, зверталися до того самого Васильківського відділу поліції. Поліцейські, до речі повернули потерпілого саме туди, виписавши йому протоколи про адмінпорушення.