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19.10.19 12:31

ЄС може виділити Україні транш ще цього року, - Маркарова

Європейський союз може виділити Україні другий транш макрофінансової допомоги ще в цьому році.

ЄС може виділити Україні транш ще цього року, - Маркарова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі "Фейсбук" повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова.

Вона повідомила, що в рамках візиту в США на зустрічі з віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровським сторони домовилися про план дій щодо другого траншу макрофінансової допомоги.

"... вже виконані всі умови, крім одного і де ще залишається шанс отримати кошти в цьому році. А також обговорили питання фінансування на 2020 рік. Довгострокове і дешеве фінансування від офіційних кредиторів є пріоритетом Мінфіну, так само як і розвиток внутрішнього ринку", - йдеться в повідомленні.

Йдеться про 500 млн євро.

Нагадаємо, раніше в ЄС заявили, що готові виділити Україні допомогу в розмірі 500 млн євро після виконання низки умов.

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ЄС може виділити Україні транш ще цього року, - Маркарова 01

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