Три випадки захворювання на ботулізм зафіксовано на Київщині, одна людина померла, - Держпродпотребслужба

Про повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держпродпотребслужби Київської області.

Під час санітарних та епідемічних експертиз фахівці встановили, що випадок з летальним результатом відбувся після того, як хворий вжив в'ялену рибу.

"Зараз зразки залишків зазначених харчових продуктів досліджуються на наявність ботулотоксину", - заначили в держслужбі.

Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області ще раз закликає споживачів відповідально ставитися до свого здоров’я, обов'язково звертати увагу при купівлі продуктів харчування, зокрема рибної продукції, на терміни та умови зберігання, не вживати харчові продукти при найменшій підозрі щодо їх якості, а також, слід дотримуватись вимог щодо приготування та зберігання сировини та страв з м’яса, риби, тощо у домашніх умовах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція перевіряє факти незаконної трансплантації людських органів в одному з приватних медцентрів Київщини