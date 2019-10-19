Від початку доби на Донбасі зафіксовано 4 ворожих обстріли, в районі Золотого найманці били з мінометів, втрат немає, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Усі сьогоднішні збройні провокації з боку противника фіксувалися на луганському напрямку.

Так, вже з перших годин нової доби противник вдарив з мінометів по захисниках н.п.Золоте-4. Вогневий наліт, зафіксований о пів на четверту ранку, з витратою 6 мін 120-го та 82-го калібрів, ворог завдав з напрямку н.п. Золоте-5.

Загалом цей район сьогодні вночі противник обстріляв тричі.

Окрім того, російсько-окупаційні війська порушили режим перемир’я в районі с. Зайцеве, де здійснили обстріл з гранатометів та стрілецької зброї, на що отримали відповідь з чергових вогневих засобів. У решті випадків наші оборонці зброю не застосовували.

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"Починаючи з п’ятої ранку і до цієї пори противник вогонь поки більше не відкривав. Станом на зараз ситуація стабільна і цілком контрольована нашими військами. Бойових втрат у лавах Збройних Сил України від початку поточної доби немає", - підсумували в міністерстві.