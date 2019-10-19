Уряд Росії підтримав визнання громадян України та Білорусі носіями російської мови, що полегшує отримання громадянства РФ

Про це повідомляється на сайті уряду РФ, інформує Цензор.НЕТ.

Передбачається можливість визнання комісією носіями російської мови без співбесіди українців і білорусів, які вільно володіють російською мовою, при подачі ними відповідної заяви. Порядок подачі заяв визначить російське МЗС.

"Схвалити проєкт федерального закону "Про внесення змін до статті 331 федерального закону "Про громадянство Російської Федерації" і внести його до Державної думи в установленому порядку", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії хочуть визнавати українців носіями російської мови без співбесіди

Статус носія російської мови дає право отримати посвідку на проживання в Росії, а також громадянство в спрощеному порядку. Власникам такого статусу не потрібно проживати в країні п'ять років, щоб отримати паспорт.