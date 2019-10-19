Поліцейський збив на смерть велосипедиста на Чернігівщині, триває службове розслідування, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Чернігівської області.

Зазначається, що поліцейський наїхав на велосипедиста на неосвітленій ділянці дороги.

Від отриманих травм велосипедист помер на місці аварії. Правоохоронець самостійно викликав поліцейських і швидку допомогу.

Результати огляду водія автомобіля показали, що він був тверезий.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України - порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого.

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Таке правопорушення передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Разом з цим керівництво ГУНП в Чернігівській області за цим фактом призначило проведення службового розслідування.