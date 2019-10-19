Двох поліцейських затримано в Одесі на хабарі 5 тис. дол., - ДБР

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Поліцейські вимагали від громадянина 5 тис. доларів за непритягнення до кримінальної відповідальності за нібито крадіжку транспортного засобу. Хабар передавався через посередника - колишнього співробітника поліції.

Зловмисників затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, після отримання другої частини хабара в сумі 3 тис. доларів.

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Зараз вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру і обрання щодо них запобіжного заходу.

Хабарникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.