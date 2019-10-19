На Закарпатті затримано злочинну групу, що займалася збутом фальшивих доларів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Слідчі й оперативники встановили, що упродовж останніх місяців ці особи на території Закарпаття збули близько 30 тис. фальшивих доларів. Діяло угруповання в Ужгороді, Мукачеві та Рахові.

Загалом до складу угруповання, організатором якого є 49-річна мешканка Ужгорода, входять ще 7 закарпатців - жителі міст Ужгород, Мукачево та району, а також Рахівщини. Вік фігурантів - від 22 до 58 років.

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Затримання співорганізатора - 37-річного жителя села Середнє Водяне (Рахівщина) - відбулося в Рахові під час передачі фальшивих 1000 доларів автобусом міжрайонного сполучення.

За місцем проживання фігурантів проводяться санкціоновані судом обшуки.

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Вирішується питання про повідомлення про підозру фігурантам справи в скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 199 Кримінального кодексу України, тобто виготовлення і збут підроблених грошей, вчинені за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах. Зловмисникам загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.