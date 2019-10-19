Санкції ЄС проти Росії можуть зняти будь-якої миті, - Кулеба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Про те, що потрібно знімати санкції, почали говорити якраз наступного дня після того, як ці санкції було введено. Постійно бродить ця ідея в думках і в головах, і рука окремих наших європейських партнерів постійно тягнеться на засіданнях Європейської Ради, щоб порушити консенсус проти санкцій. Так, санкції ухвалені ЄС. Вони ухвалюються – їхня дія продовжується консенсусом. І будь-якої миті (і ми маємо усвідомлювати це) режим санкцій може бути змінено", - сказав Кулеба.

Він також зазначив, що якщо і відбудеться демонтаж режиму санкції, то почнеться він із зняття секторальних санкцій.

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"Тобто тих, які найболючіші. Тоді сигнал буде такий, що санкції залишилися, ми просто частинку зняли санкцій, щоб заохотити Росію. Але, по суті, ось це і є головний індикатор - секторальні санкції", - додав Кулеба.