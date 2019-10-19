Від початку доби ворог 8 разів відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, поранено бійця, - пресцентр. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

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Уточнюється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог обстрілював позиції ОС неподалік Авдіївки (з підствольних гранатометів і стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно), Верхньоторецького (з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів) і Талаківки (з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська тричі обстріляли позиції ОС біля Золотого-4 (з гранатометів, мінометів калібру 120 і 82 мм, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї), а також біля Зайцевого (з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї) і Кримського (з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів).

"Упродовж поточної доби унаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 18 жовтня збройні формування РФ і її найманці 21 раз порушили режим припинення вогню. Втрат немає.