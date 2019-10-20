Одного українського воїна поранено на Донбасі. За добу - 15 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у фейсбуці.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 9 обстрілів:

двічі біля Водяного на Приазов'ї та один раз неподалік Талаківки – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

у районі Авдіївки – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно;

поблизу Верхньоторецького, Павлополя і Тарамчука – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

неподалік Новоселівки Другої – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

біля Красногорівки – з великокаліберних кулеметів.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 6 ворожих обстрілів:

тричі неподалік Золотого-4 – з гранатометів, мінометів калібру 120 і 82 мм, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

біля Зайцевого – з ручних протитанкових та автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

у районі Кримського – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

неподалік Троїцького – зі станкових протитанкових гранатометів.

За минулу добу внаслідок обстрілів противником наших позицій один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.

Від початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці вогневої активності поки що не проявляли. Втрат немає.

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