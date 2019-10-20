Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
20.10.19 08:48

Рада Європи отримала лист про відстрочку Brexit, - Туск

Президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що отримав лист прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона про відстрочку Brexit.

Рада Європи отримала лист про відстрочку Brexit, - Туск

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в своєму твіттері.

"Запит на відстрочку тільки що отримав. Починаю консультації з лідерами країн ЄС з приводу того, як реагувати", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, згідно з домовленістю між Лондоном і Брюсселем, вихід Британії з ЄС має відбутися до 31 жовтня.

Прем'єр Британії Джонсон одним зі своїх пріоритетних завдань вважає здійснення Brexit до встановленого терміну "за будь-яку ціну" - або з угодою з Брюсселем, або без неї.

Проте більшість депутатів парламенту - проти такого "жорсткого Brexit". Депутати британської Палати громад у ніч на 4 вересня підтримали законопроєкт, який блокує можливість провести Brexit без угоди 31 жовтня.

Парламент Великої Британії 19 жовтня вперше за 37 років зібрався в вихідний, щоб вирішити долю нової угоди про Brexit, про яку домовився прем'єр-міністр Борис Джонсон з лідерами ЄС.

Палата громад проголосувала за поправку, яка відкладає затвердження угоди про вихід країни з Європейського союзу.

Рада Європи отримала лист про відстрочку Brexit, - Туск 01

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100