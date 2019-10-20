Кулеба про відносини України з НАТО і ЄС: "ми потрібні один одному"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

"У нас загальний підхід у стосунках з ЄС і в стосунках з НАТО, полягає в тому, що не ми доводимо їм, чому ми їм потрібні, а ми виходимо з того, що ми потрібні один одному. І ви абсолютно праві, не лише ми щось беремо у НАТО, але і НАТО багато бере у нас", - зазначив він.

"Ми провели дуже ретельний аналіз того, у чому саме полягає ця додана вартість і унікальна компетенція України, накопичена за останніх 5 років. Ми знайшли цю нішу. Ця ніша називається "військові аспекти гібридної війни". Коли цей термін "гібридна війна" з’явився у просторі, то всі почали його активно використовувати і зосередилися якраз на невійськових аспектах. Тобто там інформаційні операції, дезінформація, пропаганда і всі ці речі".

Кулеба також заявив, що зараз "суттєво прискорилася" робота над впровадженням стандартів НАТО. Водночас він зазначив, що питання "не тільки в стандартах як таких".

"Наступний рівень - це досягнення сумісності між Збройними силами України і країн НАТО. Але головне, про що нагадують наші партнери з альянсу, в НАТО вступає не армія, в НАТО вступає країна. Тому вся країна повинна змінюватися для того, щоб відповідати критеріям членства в альянсі", - сказав Кулеба.

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