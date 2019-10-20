Ексглава "Укравтодору" Новак виграв справу проти НАЗК

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі "Фейсбук" передає Цензор.НЕТ.

"У суді виграв справу про достовірність інформації, яку я надав як суб’єкт декларування



Відповідно до рішення Голосіівського районного суду м. Києва від 2.10.2019, суд прийшов висновку про відсутність складу адміністративного правопорушення у моїх діях, що відповідно до ст.247 КУпАП є підставою для закриття провадження по справі.



Таким чином, відповідно до закону я відстояв свою позицію у суді щодо порушених прав як суб’єкта декларування та довів достовірність відображеної мною інформації", - написав він.

Він підкреслив, що вся інформація, задекларована ним як керівником Укравтодору, є повною і має офіційне підтвердження фінансових і банківських установ.

Нагадаємо, за результатами повної перевірки декларації ексглави "Укравтодору" за 2017 рік Національне агентство встановило декларування недостовірних відомостей на суму понад 100 прожиткових мінімумів. За версією НАЗК, чиновник недостовірно вказав вартість автомобіля і суму коштів, розміщених на банківських рахунках. Загалом недостовірно задекларовано на 189,2 тис. грн.

"Укравтодор", зі свого боку заявив, що дані з декларацій в.о. голови Державного агентства автомобільних доріг України Славоміра Новака, зокрема за 2017 рік, достовірні, а протокол НАЗК необґрунтований і неправомірний.