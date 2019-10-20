Ніхто нікого не звільняв, прокурори добровільно не погодилися із законними правилами переатестації в Офіс генпрокурора, - Чумак

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у коментарях під постом правозахисника Тараса Гаталяка в мережі "Фейсбук".

У публікації розміщена новина про те, що ГПУ звільнила трьох прокурорів, які розслідували справи Майдану.

"Ніхто нікого не звільняв. Правила і процедури переходу з ДП в Офіс ДП були встановлені законом понад місяць тому. Вони добровільно з ними не погодилися і напевно думали, що це не серйозно. На жаль", - зазначив Чумак.

У відповідь на це, начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк процитував статтю 13 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів "Утримання від виконання незаконних наказів і вказівок": "Прокурор, незважаючи на особисті інтереси, повинен утримуватися від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать закону".

"Аналогічна вимога в ст. 44 Закону "Про запобігання корупції". Я та інші, хто подав заяви іншого змісту, утримувалися від виконання підзаконного нормативного акту Порядку атестації, затвердженого генпрокурором, який не просто незаконний, але і його застосування призведе до настання суспільно небезпечних наслідків, тобто містить ознаки злочину. А тут вже треба враховувати ч. 5 ст. 17 Закону "Про прокуратуру", ст. 41 КК України та ст.", - зазначив Горбатюк.

"Щиро шкода насправді, що керівництво прокуратури продовжує погані традиції і закони порушує ..."- додав Горбатюк.

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Зі свого боку, Віктор Чумак відповів: "закон ухвалений ВРУ не може бути "незаконним". Теоретично він може бути неправовим або неконституційним. Але жодне з цих визначень не було визнано в законі порядку".

"Я про затверджений генпрокурором Порядок проведення атестації пишу (зокрема текст заяви саме Порядком визначено) і його виконую і не можу виконати, якщо я давав присягу працівника прокуратури, а Ви не чуєте і про закон. Хоча і щодо виконання закону теж можу сказати - якщо закон суперечить Конституції України, то виконую вимоги Конституції України і подав свої заяви відповідно до її вимог", - відповів Горбатюк.

Нагадуємо, 19 вересня український парламент прийняв закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів щодо реформи органів прокуратури". Закон, зокрема, передбачає зменшення максимальної кількості працівників органів прокуратури з 15 тис до 10 тис.осіб.

23 вересня закон підписав президент Зеленський.

Раніше ГПУ повідомила, що заяви на проведення переатестації написали майже 50 відсотків прокурорів.

Також, журналістка Ірина Ромалійська повідомила: щоб пройти переатестацію, прокурори повинні написати заяву, що суперечить духу закону. Близько 200 співробітників ГПУ з 1300 відмовилися це робити і будуть звільнені.