Людей, які "втомилися від війни", ніколи не зрозумію, - Балух

Про це він сказав "НВ", передає Цензор.НЕТ.

"Є певні люди, які "втомилися від війни". Ми були на зустрічі з митрополитом Епіфанієм (главою ПЦУ) в Михайлівському соборі. І він сказав таку річ: "Як можна втомитися від любові до своєї землі, від любові до батьківщини, до рідних, до близьких?" Дійсно, як можна відмовитися від себе? Я цього ніколи не зрозумію", — сказав колишній політв'язень.

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Нагадаємо, підконтрольний Кремлю "Верховний суд" окупованого Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ.

У кінці 2016 року Володимира Балуха затримали співробітники ФСБ Росії. Вони стверджували, що на горищі будинку Балуха знайшли набої і тротилові шашки. Підконтрольний Росії суд в Криму засудив його до 5 років позбавлення волі - за двома кримінальними справами: зберігання боєприпасів й інцидент, який назвали "побиттям начальника Роздольненського ізолятора тимчасового утримання".

7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українських військовополонених моряки і 11 політв'язнів.