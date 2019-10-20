Уряд Іспанії відмовився від переговорів із каталонськими сепаратистами

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "DW".

"Виконувач обов'язків голови іспанського уряду Педро Санчес висловив упевненість, що спершу глава кабміну цього автономного регіону Кім Торра повинен засудити заворушення, що призвели до десятків поранених", - повідомляє видання.

Мер Барселони Ада Колау закликала жителів до спокою на тлі протистояння, що триває ось уже п'яту ніч між мітингувальниками і поліцією.

"Подібне не може тривати. Барселона цього не заслуговує", - підкреслила вона.

Як передає місцева газета La Vanguardia, увечері 19 жовтня учасники мітингу в Барселоні продовжили зводити барикади. У кількох місцях загородження охопив вогонь, на місці довелося працювати пожежником. При цьому поліція застосувала піномети - пристрої, що стріляють швидкозастигаючою і огортаючою піною.

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Мітингувальники пройшли ходою від площі Уркінаона, розташованої недалеко від штаб-квартири представництва Національної поліції в Каталонії, до Тріумфальної арки. Всього акція і демонстрація біля будівлі Верховного суду в Барселоні зібрали близько 6 000 осіб.

У Жироні на північному сході Іспанії близько тисячі осіб зайняли позиції біля будівель судів, а також спробували заблокувати вихід з будівлі регіональної поліції (Mossos d'Esquadra). У Сабаделі на півночі близько 2500 осіб зібралися перед будівлею комісаріату Нацполіції.

Нагадаємо, 14 жовтня Верховний суд Іспанії засудив дев'ятьох лідерів каталонського руху до тюремного ув'язнення за їхню участь в референдумі про незалежність у 2017 році. Максимальний термін ув'язнення, 13 років, отримав колишній заступник голови уряду Каталонії Оріол Жункерас - за підбурювання до заколоту і розтрату державних коштів.

23-26 травня в державах ЄС відбулися вибори депутатів Європарламенту, на них Карлес Пучдемон був обраний депутатом ЕП від каталонської коаліції "Вільні для Європи" (Lliures per Europa). До Європарламенту також пройшов Оріол Жункерас, який в той час відбував попереднє ув'язнення в іспанській в'язниці.

1 жовтня 2017 року Каталонії відбувся референдум про незалежність, який в Мадриді визнали незаконним. У жовтні 2017 року голова місцевого Женералітету (парламенту) Карлес Пучдемон підписав декларацію про незалежність Каталонії від Іспанії, а потім втік до Бельгії, рятуючись від переслідування з боку іспанської юстиції.

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24 березня 2018 року Верховний суд Іспанії почав кримінальне провадження проти Пучдемона і ще 12 політиків. Також суд видав ордер на арешт шістьох сепаратистів, серед яких і ексглава парламенту Каталонії. 25 березня Пучдемон був затриманий в Німеччині, коли він повертався до Бельгії.

Зазначимо, що 10 листопада в Іспанії відбудуться дострокові парламентські вибори, вже четверті за чотири роки. На попередніх виборах у квітні перемогла Іспанська соціалістична робітнича партія. Вона отримала 123 місця в нижній палаті парламенту, але не змогла сформувати коаліцію.