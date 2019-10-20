У викраденні та вбивстві жінки в Києві підозрюється її колишній чоловік і його спільник, - прокуратура

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі "Фейсбук" повідомила пресслужба київської прокуратури.

"43-річний чоловік, діючи з корисливих мотивів, а саме з метою заволодіння грошовими коштами та майном колишньої дружини, вирішив позбавити її життя та залучив до вчинення злочину 55-річного знайомого.



15.10.2019 колишній чоловік зателефонував потерпілій та під вигаданим приводом призначив зустріч у мікрорайоні Бортничі (Дарницький район Києва).



Близько 15.30 жінка прибула на зустріч на автомобілі "Land Rover Discovery".



Надалі, користуючись фізичною перевагою, зловмисники напали на потерпілу, вдягнули на неї кайданки та посадили до її ж автомобіля. Після чого повезли до лісосмуги поряд з селом Вороньки Бориспільського району Київської області.

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Прибувши на місце, викрадачі повели жінку вглиб лісу, де почали наносити їй удари по життєвоважливим органам, голові та тулубу, завдавши несумісні з життям травми.



Вчинивши вбивство, зловмисники забрали всі цінні речі потерпілої, заволоділи її автомобілем та покинули місце злочину.



За результатами оперативно-розшукових заходів правоохоронцям вдалося встановити підозрюваних та затримати їх.



19.10.2019 за погодження місцевої прокуратури зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 146 (викрадення людини), п. 3, 6, 12 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.



Вирішується питання про обрання їм безальтернативних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.



Досудове слідство триває".

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