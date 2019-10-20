Українського політв'язня у РФ Коломійця відвідав консул, - дружина

Як повідомляє на своїй сторінці в мережі "Фейсбук" Кримська правозахисна група, про це розповіла дружина українця Галина Коломієць, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, консул підтримав Андрія морально, цікавився станом його здоров'я. Спілкування Коломійця з консулом, як зазвичай, відбувалося під камерами і в присутності співробітників колонії.

Андрій Коломієць дякує українському консульству за підтримку, а також всіх небайдужим людям, які борються за звільнення всіх українських політв'язнів, які опинилися в російських і кримських місцях несвободи.

Андрія Коломійця, жителя Київської області, 1993 року народження, 10 червня визнали винним і засудили до покарання у вигляді 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Його звинуватили в замаху на вбивство двох колишніх співробітників підрозділу "Беркут" під час подій на Майдані в Києві, за кількома статтями КК РФ: ст. 105 КК РФ - вбивство двох і більше осіб (незавершене), ст. 228 - зберігання наркотичних засобів, ст. 30 - замах на злочин. Українець був затриманий на території Кабардино-Балкарії, а потім перевезений до Криму.

Правозахисники заявили, що справа повністю сфабрикована і політично мотивована.

Генпрокуратура України спростувала участь українця Андрія Коломійця в атаках на "Беркут".

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