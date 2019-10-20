Дубілет керуватиме Державною службою статистики

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі "Фейсбук" за підсумками засідання Кабміну, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми на засіданні Кабміну трохи перерозподілили органи влади між міністрами. Відтепер Державна служба статистики буде спрямовуватись мною та командою секретаріату.

Це рішення має сенс з огляду на те, що одним із моїх завдань на найближчий час буде встановлення та підрахунок KPI для всіх ключових органів влади. Ми це збираємось робити, зокрема, на базі Держстату.

Окрім цього, Держстат збирається провести перепис населення із шаленим бюджетом 3.4 млрд грн. Це додатково до бюджету 1.6 млрд грн на рік на підтримку апарату.

Відчуваю великий потенціал для збільшення ефективності. Незабаром напишу про це окремо", - написав він.

Нагадаємо, раніше Дубілет заявив, що бюджет на проведення перепису населення у відповідності з проєктом Держслужби статистики становить 5 мільярдів гривень.

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