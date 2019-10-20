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20.10.19 16:07

Кабмін спростив процедуру призначення субсидій для дитбудинків, військових та пенсіонерів

Кабінет міністрів України спростив призначення субсидій окремим категоріям громадян на засіданні 20 жовтня.

Кабмін спростив процедуру призначення субсидій для дитбудинків, військових та пенсіонерів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Уряд схвалив зміни до постанови, які спрощують призначення житлових субсидій дитячим будинкам сімейного типу, військовослужбовцям, громадянам старшим 60 років.

"Зокрема, дитячі будинки сімейного типу можуть отримати субсидію на понаднормову площу будинків, а придбаний ними автомобіль не призведе до втрати субсидії тощо", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 жовтня, парламент ухвалив  у другому читанні та в цілому Закон про моніторинг державних виплат. Він дозволить виявити махінації під час нарахування субсидій та соціальної допомоги.

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