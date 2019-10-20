Кабмін погодив звільнення керівників Київської та Луганської ОДА та призначення голів ОДА в 5 областях

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Кабмін тимчасово поклав виконання обов'язків голови Національного агентства з питань запобігання корупції на Новак Наталію Василівну.

Уряд також призначив:

Божка Миколу Петровича на посаду першого заступника голови Державної служби морського та річкового транспорту;

Ігнатовського Сергія Юрійовича на посаду заступника голови Фонду державного майна України.

Тимчасово покладено виконання обов’язків голови Державного агентства інфраструктурних проектів на Потапова Олега Леонтійовича.

Відсьогодні Кабмін звільнив:

Петренка Дмитра Сергійовича з посади голови Державної служби морського та річкового транспорту;

Барінова Дмитра Анатолійовича з посади першого заступника голови Державної служби морського та річкового транспорту;

Балибердіна Дмитра Олександровича з посади заступника голови Державної служби морського та річкового транспорту;

Асташева Євгена Вікторовича з посади заступника голови Фонду державного майна.

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Крім того, уряд погодив призначення кандидатур на посади керівників та їхніх заступників в обласні державні адміністрації:

голови Київської ОДА Чернишова Олексія Михайловича;

голови Кіровоградської ОДА Балоня Андрія Богдановича;

голови Луганської ОДА Гайдая Сергія Володимировича;

голови Харківської ОДА Кучера Олексія Володимировича;

голови Чернігівської ОДА Прокопенка Андрія Леонідовича;

заступника голови Донецької ОДА Клюшнікова Дениса Геннадійовича;

заступника голови Дніпропетровської ОДА Скрипніка Максима Володимировича;

першого заступника голови Запорізької ОДА Федорова Івана Сергійовича.

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Кабмін погодив звільнення з посади:

голови Київської ОДА Бно-Айріяна Михайла Кареновича;

голови Луганської ОДА Комарницького Віталія Мар’яновича.

Також уряд узгодив призначення виконувача обов'язків директора державного підприємства "Укрхімтрансаміак" Немчинова Максима Олександровича.

Кабмін оголосив конкурс на посаду голови Морської адміністрації і вніс зміни до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби.

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