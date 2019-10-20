Прикордонники затримали на Дунаї румунський катер-порушник із громадянами країн ЄС на борту. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ізмаїльського прикордонного загону ДПСУ.

Прикордонний наряд, який ніс службу на мобільному посту біля села Стара Некрасівка Ізмаїльського району, помітив, як румунський цивільний катер обігнув острів Татару і зайшов в українську частину річки. Прикордонники на своєму катері наздогнали румунський.

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Порушниками виявилися громадяни Румунії та Італії. Вони пояснили, що хотіли порибалити і, не зорієнтувавшись, зайшли в українські води. Як зазначили в Держприкордонслужбі, плавзасіб обладнано супутниковим навігатором.

Щодо порушників кордону складено адміністративний протокол. Катер вилучено до рішення суду.

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