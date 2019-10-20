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20.10.19 17:32

Прикордонники затримали на Дунаї румунський катер-порушник із громадянами країн ЄС на борту. ФОТОрепортаж

Українські прикордонники затримали на Дунаї румунський катер із громадянами країн ЄС на борту, який порушив держкордон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ізмаїльського прикордонного загону ДПСУ.

Прикордонники затримали на Дунаї румунський катер-порушник із громадянами країн ЄС на борту 01

Прикордонний наряд, який ніс службу на мобільному посту біля села Стара Некрасівка Ізмаїльського району, помітив, як румунський цивільний катер обігнув острів Татару і зайшов в українську частину річки. Прикордонники на своєму катері наздогнали румунський.

Прикордонники затримали на Дунаї румунський катер-порушник із громадянами країн ЄС на борту 02

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Прикордонники затримали на Дунаї румунський катер-порушник із громадянами країн ЄС на борту 03

Порушниками виявилися громадяни Румунії та Італії. Вони пояснили, що хотіли порибалити і, не зорієнтувавшись, зайшли в українські води. Як зазначили в Держприкордонслужбі, плавзасіб обладнано супутниковим навігатором.

Прикордонники затримали на Дунаї румунський катер-порушник із громадянами країн ЄС на борту 04

Щодо порушників кордону складено адміністративний протокол. Катер вилучено до рішення суду.

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