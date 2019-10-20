Кабмін призначив в.о. голови НАЗК Наталію Новак

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

Новий керівник НАЗК має юридичну, економічну й історичну освіту. Заслужений економіст України.

Гончарук нагадав, що 18 жовтня набув чинності закон, основною метою якого є удосконалення діяльності НАЗК. Його "тривалий час вимагало громадянське суспільство та рекомендували прийняти наші міжнародні партнери".

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Упродовж двох місяців уряд має провести конкурс на посаду глави НАЗК відповідно до нового порядку. "Ми зробимо все можливе, аби цей конкурс був взірцем відкритості та прозорості якісно нового держуправління", - підкреслив прем'єр.

Глава уряду висловив упевненість, що навіть упродовж двох місяців Новак продемонструє якісні результати і зможе "істотно підвищити ефективність такого важливого для боротьби з корупцією органу".

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