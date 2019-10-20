Кабмін призначив в.о. голови НАЗК Наталію Новак

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.
Новий керівник НАЗК має юридичну, економічну й історичну освіту. Заслужений економіст України.
Гончарук нагадав, що 18 жовтня набув чинності закон, основною метою якого є удосконалення діяльності НАЗК. Його "тривалий час вимагало громадянське суспільство та рекомендували прийняти наші міжнародні партнери".
Упродовж двох місяців уряд має провести конкурс на посаду глави НАЗК відповідно до нового порядку. "Ми зробимо все можливе, аби цей конкурс був взірцем відкритості та прозорості якісно нового держуправління", - підкреслив прем'єр.
Глава уряду висловив упевненість, що навіть упродовж двох місяців Новак продемонструє якісні результати і зможе "істотно підвищити ефективність такого важливого для боротьби з корупцією органу".